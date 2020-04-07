8 Nisan’dan İtibaren Ülkeye Deniz Ve Hava Yoluyla Olan Tüm Girişler Durdurulmalı

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, yarından (8 Nisan) itibaren ülkeye deniz ve hava yoluyla olan tüm girişlerin 15 gün süreyle durdurulması (15 gün sonra mevcut koşulların yeniden değerlendirilmesi) ile ilgili olarak aldıkları karar önerisini Başbakan Ersin Tatar’a ilettiklerini bildirdi.

Siber, “Konunun hassasiyeti açısından, komisyonumuzca alınan bu karar önerimizi kamuoyunun bilgisine getirmeyi uygun bulduk” dedi.

Siber’in açıklaması şöyle:

“Bilindiği gibi, ülkemizde Covid 19 pozitif saptanan vakalar, yurtdışından gelmiş veya temas etmiş kişilerdir. O nedenle gayet açıktır ki bu virüs pandemisi ile mücadelenin en önemli yolu, yurtdışından ülkeye girişleri durdurmaktır.

Ayrıca Covid 19 salgını olan ülkelerden toplu ulaşım ile yolculuk yaparak (uçak, gemi) ülkemize gelenler, sadece toplum sağlığını değil kendi sağlıklarını da riske atmaktadırlar.

Salgın olan ülkelerden gelenlere, çok sıkı karantina koşulları uygulanması gerekmektedir. Ayrıca salgın olan ülkelerden gelenlerin hastalık riski taşıma ihtimallerine karşı, ülkemizdeki yoğun bakım ünitelerini, karantina merkezlerini ve yatak sayımızı da göz önünde bulundurmalıyız.

Bu nedenle öğrencilerimizi taşıdığı belirtilen son iki uçaktan sonra, yani 8 Nisan’dan itibaren ülkeye deniz ve hava yoluyla olan tüm girişlerin 15 gün süreyle durdurulması (15 gün sonra mevcut koşulların yeniden değerlendirilmesi) ile ilgili olarak aldığımız karar önerimizi Sayın Başbakana iletmiştik.

Konunun hassasiyeti açısından, Komisyonumuzca alınan bu karar önerimizi kamuoyunun bilgisine getirmeyi uygun bulduk.”