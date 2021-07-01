8 kişi ve 8 iş yerine yasal işlem

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kurallar esniyor fakat vatandaş kurallara uymamaya devam ediyor...

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 30 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

8 İŞ YERİ KAPANMA SAATİNE UYMADI

Öte yandan 8 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

00.00-05.00 ARASI SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde ülkemizde 7 Haziran Pazartesi gününden bu yana 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor...