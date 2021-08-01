78'i yerel 100 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.379 olup, 78'i yerel 100 pozitif vakaya rastlanmış, 131 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından deniz yolu, 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 78 kişi ise yerel vakadır.
21 kişi Lefkoşa, 35 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-5 / Yenikent-2/ Gönyeli-3/ Değirmenlik-2/ Hamitköy-2/ Metehan-1/ Taşkınköy-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-2/
Girne
Girne Merkez-17/ Lapta-2/ Kaşgar-2/ Ozanköy-1/ Karaağaç-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Zeytinlik-1/ Yukarı Girne-2/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-2/ Çatalköy-4
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4/ Serdarlı-1/ Maraş-7/ Tuzla-1/ Mormenekşe-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-2 / Sakarya-1/ Dörtyol-1/ Çanakkale-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
1 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.379
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 8
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 78
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 131
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.966.936
Toplam Vaka Sayısı: 11.661
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9994
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1627
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1442
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 92
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1189
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 176
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 132
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2261
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.213