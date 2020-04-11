Kıbrıs Haberci TV'ye bağlanan Riverside Otel Direktörü İnanç Özbirim, otel çalışanlarına yapılan Covid-19 testinin ardından 2 personelin pozitif çıktığını belirterek, "Tüm otel karantinaya alındı. 75 personelimiz karantinada. Ne otel ne de oda dışına çıkmıyor. Bende karantinadayım" diye konutu.

Otel personeline sabah, öğle ve akşam olmak üzere yemek hizmeti verdiklerini aktaran Özbirim, "Market ihtiyaçları genelde olmuyordu" dedi.

Personelin Koronavirüsü nasıl kaptığına dair bilgilerinin olmadığını aktaran Özbirim, "Henüz tespit yok, araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Özbirim, testleri pozitif çıkan personelin aynı odayı paylaştığı elemanların da karantinaya alındığını dile getirdi.

Kıbrıs Postası