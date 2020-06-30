7 yaşındaki İkra Nur öldürülerek dereye atılmış!

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin 4 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. İlk bulgulara göre küçük kızın öldürülerek dere kenarına atıldığı belirlendi.Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cesedine ulaşıldı.

İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına bugün saat 06.00'dan itibaren devam edildi.

Arama çalışmalarına, altışar kişilik JÖH ve asayiş timi, AFAD ve AKUT ekipleri, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpeği, 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan aramalar sonrasında küçük kızın cesedi evine 4 km mesafedeki Adaköy Deresi kenarında bulundu. Küçük kızın öldürülerek dere kenarına atıldığı belirlenirken, öldürme olayının nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi verilmedi.