Salamis Otel'de görevli yedi polisin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından ailelerinin de karantinaya alınacağı öğrenildi.

Salamis Otel'de çalışan ve günlerdir karantinada olan yaklaşık 100 kişiye yapılan testlerden 34’ünün testi pozitif çıktı. Vakaların 27’sinin çalışan 7'sinin ise polis olduğu vurgulandı .

7 polisin aileleri de karantinaya alınıyor

27 çalışanın otelde karantina olduğu belirtilerken 7 polisin ise aileleri ile temas halinde olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir organizasyonla polis ailelerine yöneldiği belirtildi. Ayrıca polis eşlerinin ve çocuklarının da karantinaya alınacağı öğrenildi.

Testlerin yüzde 65 doğruluk oranı var

Uygulanan testlerin ‘hızlı kit’ denilen sistemle yapıldığı ve bu testlerin %65 doğruluk oranı olması nedeniyle testler hemen doğrulama testi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne gönderildi. Tam testlerin sonuçlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın bir açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı bugün 200’den fazla kişiye test yaptı.testlerin sonuçları henüz çıkmadı.

Sağlık Bakanlığı, sonuçların çıkmasının ardından dün olduğu gibi bugün de şeffaf davranarak kesin sonuçları resmi olarak açıklayacağını duyurdu.