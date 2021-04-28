63 yaşındaki işçi, iş kazasında yaşamını yitirdi; işveren tutuklandı

Gönyeli’de dün saat 11.00 sıralarında, Zeybek Sokak üzerinde bulunan bir ev inşaatının ikinci katında, 58 yaşındaki O.U.’nun mahiyetinde işçi olarak çalışan 63 yaşındaki Hacı Durukhan’ı gerekli emniyet tedbirlerini almadan iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı olarak çalışmasına müsaade ettiği sırada Hacı Durukhan’ın dengesini kaybedip 9 metre yükseklikten şömine bacası içerisine düşüp yaralanmasına neden oldu.

Olayda yaralanan Hacı Durukhan kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip YDÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

O.U. tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor.