6 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan covid-19 test sayısının bin 389 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

6 yeni vaka!
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan covid-19 test sayısının bin 389 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, diğer vakanın  deniz yolu ile ülkeye geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
Bugünkü testlerle birlikte şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 90 bin 315’e, toplam vaka sayısı 191’e çıktı.
Şu anda tedavisi devam eden vaka sayısı 49 olarak açıklandı.

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