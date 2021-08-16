6 hız tespit kamerası daha devrede

Trafik Dairesi, Lefkoşa ve Girne ilçe sınırları içinde 6 yeni sürat tespit kamera sistemini bugün itibariyle devreye soktu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, Lefkoşa ve Girne ilçe sınırları içinde altı yeni sürat tespit kamera sistemini bugün itibariyle devreye soktu...

Bakanlık açıklamasına göre “Dikmen-Boğazköy yolunun 1’inci kilometresi, Girne-Lapta Yolu’nun 15’inci kilometresi, Girne-Beylerbeyi Yolunun 2’nci kilometresi, Gaziköy'ün batı girişine ve Girne-Lefkoşa ana yolunun Ciklos mevkiinde bulunan hız tespit kameraları ile Lefkoşa-Girne ana yolunda, biri Gönyeli Çemberi çıkışına diğeri Boğazköy kavşağı öncesinde monte edilen hız koridoru (point-to-point kameralar), tespit edilecek hız ihlallerini polise bildirecek.

Dikmen-Taşkent Yolu, Girne-Beylerbeyi Yolu, Gaziköy'ün batı girişi ve Ciklos’taki hız tespit kameraları 50km/s, Girne-Lapta Yolu’ndaki hız tespit kamerası 65km/s ve Lefkoşa-Gire Yolu’ndaki hız koridoru, 100km/s üzerinde sürat yapan araçları tespit ederek kaydedecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sürücülerin gerek şehir içi, gerek şehirlerarası yollarda konan hız sınırlamalarına ve diğer trafik kurallarına uymalarını istedi.