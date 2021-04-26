5+BM toplantısı 27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirilecek

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5+BM toplantısı 27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirilecek
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Açıklamada, Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde düzenlenecek söz konusu toplantıda Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında bir heyetle temsil edileceği belirtildi.

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