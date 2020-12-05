5.5'lik depremle sallandık: 15-20 saniye hissettik

Deprem Kıbrıs'ta 15-20 saniye boyunca hissedildi.
Sosyal medyaya depremin Antalya, Mersin ve kıyı çevresinde de hissedildiği yansıdı...
Kandilli Rasathanesine göre saat 14:44'te, 93 kilometre derinlikte, Merkez Üssü Akdeniz'de olan 5,5 şiddetinde...
Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.44'te Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 77,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.