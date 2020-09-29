5154 İşletmeye Temmuz ve Ağustos Destek Ödemeleri Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temmuz ve ağustos ayı destek ödemeleri hesaplara yatırıldığını açıkladı.

5154 İşletmeye Temmuz ve Ağustos Destek Ödemeleri Yapıldı
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Bakanlık, Bugün yapılan ödemelerle birlikte toplam 5154 işletmeye destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

İhtiyat Sandığı Yasası  altında çıkarılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında göre, işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara destek  ödemesi kapsamında hak sahibi  görülen sigortalılara yapılacak ödemelerin ikincisi bugün itibari ile başladı.

Temmuz  ve Ağustos  ayları için  destek  ödemesi yapılmasına uygun olduğu tespit edilen 2088 sigortalıya  toplam 8 bin 350 TL sigortalıların hesaplarına yatırılmıştır.

Bu kapsamda yapılan destek ödemelerinin ilki 10 Eylül tarihinde yapılmış ve 3066 kişi faydalanmıştı. Bugün yapılan ödemelerle birlikte toplam 5154 işletmeye destek ödemesi yapılmış oldu.

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