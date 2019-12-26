5 kişilik çek-senet mafyası tutuklandı

5 kişilik çek-senet mafyası tutuklandı
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Daire satışından elde edilen komisyonluk ücretini kendileri almak isteyen 5 kişi 2 adamı kaçırdı zorla senet imzalattı. 

Yapılan şikayet üzerine tutuklanan 5 zanlı mahkemeye çıkartıldı 

Yunus Nural, Jamshed Turaev, Misak Shahmohammadi, Devlet Barat Baydar ve Mohsen Vatanshenas aleyhine üçer gün tutukluluk emri alındı.

İskele’de bir sitede bulunan  dairenin satışından elde edilecek olan 12 bin 195 Sterlin tutarındaki komisyonluk ücretinin  Erfan Nourmohammadi ve  Milad Marivani tarafından alınmasını engellemek isteyen beş zanlı Erfan Nourmohammadi ve  Milad Marivani'yi önce kaçırdı ardından darp edip zorla senet imzalattı.  

Mahkeme  zanlıların 3 er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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