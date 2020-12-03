5 Aralık'ta “Barış Yürüyüşü” gerçekleştirilecek: "Maskeni, şemsiyeni, umudunu al gel!"

Sivil Toplum Örgütleri, 5 Aralık Cumartesi günü Lefkoşa’da Citroen ışıklarında saat 18.00’da “Barış Yürüyüşü” gerçekleştirecek.

Yapılan yazılı basın açıklamasında, “Barış Yürüyüşçüleri olarak, adamızda barış içinde yaşamak, her türlü etnik ve dini ayrımcılığı reddettiğimizi göstermek, bizden sonraki nesillere huzur içinde bir gelecek bırakma arzumuzu dile getirmek amacıyla bir araya geldik” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Barışın sadece savaş durumunun olmaması ile değil; özünde din, dil, ırk farketmeksizin kardeşçe, özgürce, karşılıklı sevgi ve saygıyla yaşayan demokratik bir toplumla anlam kazanabildiğine inanıyoruz. Hayal ettiğimiz barışın içeriğine yaraşır şekilde de biz gençler bu yürüyüşte şarkılarımızla, danslarımızla, şiirlerimizle; sanatımızla yola çıkacağız.”