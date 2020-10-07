5 Adet Ambulans ve 8 Tır Dolusu Ekipman Geldi

Türkiye tarafından Lefkoşa'da yaptırılan " Acil Durum Hastanesi"nin inşaat çalışmaları son sürat devam ederken, hastanenin kısa süre sonra hizmete girmesi öngörülüyor. Hastanede kullanılacak teknik malzemelerin yanısıda 5 adet ambulans da de yurda getirildi.

8 tır dolusu ekipmanın yanı sıra 5 adette sıfır ambulans Sağlık Bakanlığı’na hibe edildi…

Ambulanslarla ilgili bütün KKTC tarafından istenilen ekipmanlar da eksiksiz yerine getirildi, ayrıca araçların sağ direksiyon olmasına da özellikle dikkat edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın işlemlerin tamamlanmasının ardından açıklama yapması bekleniyor.