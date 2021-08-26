48 kişi daha KKTC vatandaşı oldu

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48 kişi daha KKTC vatandaşı oldu
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48 yeni vatandaş

Bakanlar Kurulu'nun resmi gazetede yayınladığı karara göre 48 kişi daha KKTC vatandaşlığına alındı. 

KKTC vatandaşlığına hak kazanan isimler şöyle:

  1. DURCU AVCI    
  2. ESRA MİTHATOVA MEHMEDOVA
  3. HASAN KUŞ       
  4. EVELINA KAGARMANOVA
  5. MERYEM DEMİRCAN
  6. IURIE PLETOSU
  7. AYŞENUR TAŞKIN
  8. MURAT BİCAN 
  9. RIZA NARÇİN    
  10. MEHMET EMİN ÖZTÜRK             
  11. AYHAN HANÇER
  12. HATİCE YAĞMUR
  13. BARAN AKBAL
  14. MUHAMMED ALİ AKDENİZ
  15. ALİ ÇARPAK
  16. KADİR KARARTICIOĞLU
  17. FUNDA AÇIKGÖZ
  18. ÇAĞRI SUKGEN
  19. SEDEF KOCA     
  20. MUSTAFA TEKDA
  21. AYŞE GİZEM KOCA
  22. SERGEN ŞAKALAK
  23. OLGAÇ ÇELİL     
  24. ONURHAN GÜDER
  25. HAVVA ERMAN
  26. EBRU YOLDAŞ
  27. PROF.DR.CUMALİ SABAH
  28. SEMA DOLU
  29. İSMAİL AYGÜNER           
  30. İBRAHİM BÜLBÜL
  31. EYYÜP DÜZDABAN
  32. EMRE AY
  33. MERVE GÖÇMEN           
  34. SERAP DÖNMEZ              
  35. ZELİHA ANMAZ
  36. CEMRE YAĞMUR GÜRDAL         
  37. RAILYA SHARIPOVA       
  38. DUYGU SÜRGÜLÜ
  39. CİHAN ÖZDOĞAN
  40. OKTAY YILDIZ
  41. ÖZGÜR TİRE      
  42. HASAN ARI        
  43. AYHAN KARAGÖL           
  44. SERDAL DÖNMEZ           
  45. TAYYİP METİN DURDU
  46. AYKUT DEDE
  47. FATMA BÜLBÜL
  48. RAMAZAN ELMACI
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