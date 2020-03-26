44 Hastanın Tedavileri Devam Ediyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 44 Koronavirüs hastasından ikisinin durumunun ağırlaştığı iddia edildi.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Nalbantoğlu’nda karantina altında bulunan hastaların hepsinin durumu bizlere açıklandığı gibi İYİ değil. Alman hastalardan bir tanesi YOĞUN BAKIMDA ve SOLUNUM CİHAZINA bağlı durumdadır. ek sevindirici haber bugün sabaha göre an itibarı ile durumunun daha İYİ olduğudur, ama hasta YOĞUN BAKIMDA ve SOLUNUM CİHAZINA BAĞLIDIR” dedi.