416 öğrencinin koronavirüs testi pozitif!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Okullardaki güncel Koronavirüs pozitif tablosuna göre 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 okul personeli Koronavirüs pozitif...

Tabloya göre, 877 öğrenci, 94 öğretmen ve 22 okul personeli temaslı.



26 Kasım 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

213

10

5

232

31

11

Genel Ortaöğretim Dairesi

176

31

7

567

47

11

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

27

9

0

78

16

0

TOPLAM

416

50

12

877

94

22

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 0,81...