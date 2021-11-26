416 öğrencinin koronavirüs testi pozitif!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Okullardaki güncel Koronavirüs pozitif tablosuna göre 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 okul personeli Koronavirüs pozitif...
Tabloya göre, 877 öğrenci, 94 öğretmen ve 22 okul personeli temaslı.
26 Kasım 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
213
10
5
232
31
11
Genel Ortaöğretim Dairesi
176
31
7
567
47
11
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
27
9
0
78
16
0
TOPLAM
416
50
12
877
94
22
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı yüzde 0,81...