4 personel ciddi şekilde etkilendi

4 personel ciddi şekilde etkilendi
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Yenierenköy Belediyesi’ne bağlı Derince köyünde belediye ekiplerinin çalışması sırasında bir kişinin kasti bir şekilde belediye çalışanlarının üzerine traktör sürdüğü iddia ediliyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bu durumun kasten yapıldığını ve 4 belediye personelinin ciddi şekilde durumdan etkilendiğini söyledi.

Emrah Yeşilırmak’ın o açıklaması ;

Bizler hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak linç kültürüne ve şiddete her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bu sabah ÇOK üzücü bir olay yaşanmıştır ve Derince köyümüzde belediye ekiplerimizin çalışması esnasında kendini bilmez, şuursuz bir vatandaş tarafından belediye çalışanlarımızın üzerine traktör sürülerek kasten adam öldürmeye teşebbüs girişimi yapılmıştır. Bu girişimden dolayı 4 personelemiz çok ciddi şekilde etkilenmiştir ve bu olaydan hafif sıyrıklarla kurtulmayı başarmışlardır. İlgili şahıs tutuklamamıştır ve konu polise intikal etmiştir. Bu işlenen vahim suçun karşılıksız kalmayacağını ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isterim.

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