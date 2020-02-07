4 parça et, 1 dilim pirzola 20 TL

4 parça et, 1 dilim pirzola 20 TL
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Haberal Kıbrıslı Gazetesi, et fiyatlarında yaşanan artış en çok restorancıları etkiledi diyerek bugün manşetten haberi verdi. Gazetemizin bu haberinin ardından sosyal medyada restoran sahipleri çeşitli paylaşımlarda bulundu ve et fiyatlarına isyan etti.

Bizim Meyhane İşletmecisi Emirali Tatlıdil de yaptıüı paylaşımda "Şu andaki fiyatlar ile 1 kişiye verdigimiz sadece et şiş ve pirzolanin maliyeti 20 liraya yakın.  Digerlerini hesaplamaya gorktum taktir sizin" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2020, 15:53
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