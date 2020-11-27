"4'lü hükümet teklifi kesinlikle gelmedi"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Ayşegül Baybars, karantina uygulamaları ve hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, “Yeni hükümeti bağlayıcı olmaması için bazı kararlar alınamıyor” dedi.

EV KARANTİNASI TEST EDİLİYOR

Baybars, ev karantinası ve elektronik bileklik konusunda çalışmalar devam ettiğini belirterek, ev karantinası uygulamasında denemeler yapıldığını, aksaklıkların tespit edilerek uygulamaların düzenleneceğini söyledi.

ELEKTRONİK BİLEKLİK UYGULAMASI OCAK’TAN ÖNCE OLMAZ

Baybars, elektronik bileklik uygulamasına Ocak ayından önce geçilemeyeceğine dikkat çekerek, yeni hükümetin kurulmasıyla bu konuda karar verileceğini anlattı.

Yakın Doğu Üniversitesinden elektronik bilekliklerin neden alınmadığı sorusunu yanıtlayan Baybars, “YDÜ’den almakta sıkıntı yok ancak ürün yanında hizmet de alınması gerekir. Bu sistemde yazılım, takip ve uyarı hizmetleri var” dedi.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Ülkeye gelişlerde öğrencilere yönelik uygulanan ayrı bir uygulama olmadığını anlatan Baybars, “Üniversiteler karantina konusunda pek fazla yardımcı olamıyor. Üniversitelere gelmek isteyen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılır. Öğrenci dostu ada uygulaması hayata geçirildi. Öğrencilere yönelik özel seferler düzenlenebilir” diye konuştu.

AFET ACİL KOORDİNASYON MERKEZİ KURULMALI

İklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda yağışların hasarlara yol açtığını anlatan Baybars, “Mağusa’da şu an ana caddelerde su tahliyesi yapılır. Ülkede Afet Acil Koordinasyon Merkezi kurulmalı. Yasa tasarısı var. Doğal afetlerde başvuru kaymakamlıklara yapılır ancak tazmin edilmesi için Kaymakamlıkların bütçesi yok. İçişleri Bakanlığı acil yardım fonlarında para yok” dedi.

ÇOK PARTİ OLUNCA HÜKÜMETİ KURMAK ZORLAŞIYOR

Hükümetin kurulmasının neden uzadığı sorusunu değerlendiren Baybars, “Ülkenin geldiği durum ve meclisteki aritmetik ortada. Mecliste 6 parti var bu nedenle birlikte nisap sağlanıp hükümet oluşturulması zor oluyor” dedi.

HÜKÜMETTE OLALIM ÇABAMIZ YOK

HP’nin ideolojik olarak merkezde duran bir parti olduğu için farklı görüşlerdeki birçok parti tarafından hükümete girmesinin istendiğini anlatan Baybars, “Kurulduktan sonra meclise giren ve muhalefet tecrübesi olmayan Halkın Partisi son yaşanan süreçte mutlaka hükümette olsun diye talepte bulunmadı” dedi.

MERKEZDE OLAN BİR PARTİYİZ

HP’nin ana muhalefet ve iktidar partisi arasında ortak bir paydada buluştukları için üzerlerindeki baskının arttığına dikkat çeken Baybars, “Hükümetin kurulup kurulmaması HP’ye bağlanıyor. 9 milletvekilimiz var sorumluluğumuzun farkındayız” diye konuştu.

ERKEN SEÇİM DOĞRU DEĞİL

Ülkede salgın ve ekonomik kriz olduğunu ayrıca 10 milyon TL harcanan seçimin ardından tekrar bir seçim yapılması doğru olmadığını anlata Baybars, “HP muhalefette kalıp hükümete destek verebilir. Eğer kurulamazsa UBP ve CTP ile birlikte 3lü hükümet kurmak isteriz” dedi.

ERKEN SEÇİM HÜKÜMETİ DÜŞÜNÜLEBİLİR

Baybars, son seçimde toplum gerildiğini ve ekonomide zor bir dönemden geçildiğine işaret ederek, “Toplumun beklentisi erken seçim değil ancak 2023 yılına kadar icraat hükümeti mümkün görülmüyor. 2021 Haziranda da ara seçim var bu nedenle erken seçim hükümeti düşünülebilir” dedi.

ÖZERSAY SEÇİMLERDE SİYASİ KIRGINLIK YAŞADI

Hükümetin kurulamaması Kudret beye bağlımı sorusun yanıtlayan Baybars, “HP’de tek adam görüntüsü yok. Özersay seçimlerde siyasi kırgınlık yaşadı ancak bunu kişiselleştirmedi. Tüm siyasilerle çalışmalarını sürdürür. Hiçbir partiyle kırgınlık yok ancak zarar göreceksek tavrımızı ortaya koyarız” dedi.

HP PARTİ MECLİSİ 63 KİŞİDEN OLUŞUR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir açılışta Kudret Özersay’a mesaj vermesinden rahatsızız olduklarını anlatan Baybars, “UBP ile hükümet kurmayız demedik. UBP bize somut öneriyle gelmedi o nedenle ikinci görüşme yapamadık. HP parti meclisi 63 kişiden oluşur herkes fikrini söyler bu nedenle Özersay’a yüklenilmesi yanlış” dedi.

EYLÜL AYINA KADAR GENİŞ TABANLI HÜKÜMET İSTİYORUZ

Hükümetle ilgili düşüncelerini görevi kurma yetkisi alan Ersan Saner ve Tufan Erhürman’a söylediklerine ancak net yanıt alamadıklarını anlatan Baybars, “Erken seçime gidilmesini istemiyoruz Eylül ayına kadar geniş tabanlı hükümet kurulmasını istiyoruz. HP hükümete girecekse Eylülden önce seçime gitmek istemez” dedi.

ÜÇ PARTİ YÜZDE 80’İ BULUR

Geniş tabanlı hükümetin çok partili değil daha çok seçmeni anlattığını aktaran Baybars, “UBP, CTP ve HP mecliste yüzde 80’i bulur. Mecliste en fazla grubu olan partiler hükümete girerse yasalar çok hızlı hazırlanıp meclisten geçer” dedi.

RESMİ BAKANLIK PAZARLIĞI YAPILMADI

UBP ile HP görüşmelerinde hükümet modelinin konuşulduğunu ancak resmi olarak bakanlık pazarlığı yapılmadığını ifade eden Baybars, “Resmi olarak bakanlık pazarlığı olmadı gayrı resmi olarak bakanlık düşünceleri konuşulmuş olabilir” dedi. Baybars, “Parti içinde hangi bakanlıkları alacağımızı konuştuk ancak isimler üzerinde durmadık” dedi.

4’LÜ HÜKÜMET TEKLİF GELMEDİ

Erhürman tarafından 4’lü hükümet kurulması için kesinlikle teklif gelmediğini anlatan Baybars, “Geniş tabanlı hükümet önerisi geldi ancak teknokrat sayısı konuşulmadı. Tümü teknokrat kabinesi konuşulmadı” dedi.

BİZİM İÇİN BAŞBAKANIN KİM OLACAĞI ÖNEMLİ DEĞİL

Baybars, UBP ile CTP arasında yaşanan “başbakan kim olacak” tartışmasıyla ilgili olarak “Bizim için başbakanın kim olacağı önemli değil” dedi.

ÖZYİĞİT’İN AÇIKLAMALARI TALİHSİZLİK

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in, Kudret Özersay hakkında söylediklerin “talihsizlik” olarak nitelendiren Baybars, “Özersay’a bedel ödetmeyiz” diye konuştu.

UBP KURULTAY SÜRECİNİ ANLAMADIK

UBP’deki kurultay süreci sonrasında yaşananları anlayamadıklarını aktaran Baybars, “Türkiye’den destek gelmesi yaşamsal açıdan önemli ancak bu konuyu hangi UBP başkanı seçilirse Türkiye’den daha iyi para alır noktasına getirmesi yanlış” dedi.

İLKELERİN NEDEN GEÇİRİLMEDİĞİNİ BİLMİYORUM

Baybars, kendilerine önerilen ve tüm partilerin beğendiği ilkeleri iki hükümet döneminde de geçirmeye hazır olduklarını ancak neden geçirilmediğini bilmediğini söyledi.

Kaynak: Haber Kıbrıs