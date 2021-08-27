4 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.207 olup, 142'si yerel 161 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 148 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 18 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 142 kişi ise yerel vakadır.

51 kişi Lefkoşa, 49 kişi Girne, 32 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele, 5 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



27 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.207

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 161

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 18

Yerel Vaka Sayısı: 142

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 148

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .392.781

Toplam Vaka Sayısı: 15.790

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.509

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2225

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1968

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 135

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 56

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5247

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 481

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 385

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3504

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 40.792

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021, 19:05