4 bin 400 TL’lik brüt asgari ücret Resmi Gazete’de!

Asgari ücret için belirlenen 4 bin 400 TL’lik brüt rakam, işçi tarafının son yapılan asgari ücret toplantısını ‘hazır olmadıkları’ gerekçesiyle terk etmesinin ardından bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işveren tarafını temsilen de 5 üye katıldı; işçi tarafını temsilen son toplantıya hiçbir üye katılmadı.

Tarafların görüşlerinin sunmasının ardından yeniden görüşülen asgari ücret 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edildi.

Buna göre belirlenen asgari ücretin brüt rakamı şu şekilde: