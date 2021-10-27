39 kişi serbest..

Merkezi Cezaevi’nde COVID-19 bulaşının ardından cezaevindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Şartlı Tahliye Tüzüğü değişikliğiyle, belirli suçlar haricinde, cezasının 3’te 1’ini yatan 39 mahkum bu haktan yararlanarak tahliye oluyor.

Cezasının 3’te 1’ini yatan mahkumlara başvuru hakkı tanıyan Şartlı Tahliye Tüzüğü’ndeki değişikliğin ardından Şartlı Tahliye Kurulu başvuruda bulunan 72 kişiden 39’unun tahliye edilmesine karar verdi.

Tahliye edilen 39 kişiden 14’ünün KKTC yurttaşı olduğu, geri kalan 25 kişinin ise TC ve 3. Dünya ülkesi vatandaşı olduğu belirtildi.