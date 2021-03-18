37 yerel vaka görüldü

37 yerel vaka görüldü
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7001 olup, 37'si  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir. 

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Merkez-1 / Sulariçi-9/ Çağlayan-1 / Hamitköy- 1/ Cihangir-2 

Girne 

Girne Merkez- 1/ Zeytinlik-3 /  Dikmen-3/ Ozanköy-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1 


18 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7001  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 37   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 652.514  

Toplam Vaka Sayısı: 3957  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3533 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 400 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 19:53
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