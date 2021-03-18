37 yerel vaka görüldü

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7001 olup, 37'si yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Merkez-1 / Sulariçi-9/ Çağlayan-1 / Hamitköy- 1/ Cihangir-2

Girne

Girne Merkez- 1/ Zeytinlik-3 / Dikmen-3/ Ozanköy-1



Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1



18 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7001

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 37

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 652.514

Toplam Vaka Sayısı: 3957

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3533

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 400

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 19:53