37 yerel vaka görüldü

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7001 olup, 37'si yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.
7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır.
14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Merkez-1 / Sulariçi-9/ Çağlayan-1 / Hamitköy- 1/ Cihangir-2
Girne
Girne Merkez- 1/ Zeytinlik-3 / Dikmen-3/ Ozanköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1
18 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7001
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 37
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 652.514
Toplam Vaka Sayısı: 3957
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3533
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 400
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 19:53