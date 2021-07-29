37 haftalık hamile kadın Covid-19 tedavisi görüyor

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, 75 hastanın serviste, 5 hastanın da yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Erol Uçaner, yoğun bakım servisinin kapasitesinin 24 olduğunu ve normal servisin kapasitesinin de 96 olduğunu vurguladı.

Uçaner, hastanede 20 yatağın boş olduğunu belirterek, taburcu olacakların yanında yeni hasta girişlerinin olacağına işaret etti. Uçaner, hastaneye dün akşam pozitif olup da evde tedavi gören 37 haftalık hamile bir kadını tedaviye aldıklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 12:00