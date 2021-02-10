35 yeni vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 4880 test yapıldı, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandı, 45 kişi taburcu edildi "

35 yeni vaka!
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4880 olduğunu, 25'i yerel 34 pozitif vakaya rastlandığını ,45 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

10 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4880     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 34 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  yok 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 25  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 45 

Bugün Kaybedilen Hasta: yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 452.789 

Toplam Vaka Sayısı: 2919  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2157 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 746  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 178 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 556 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 16 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

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