33. Best Model Türkiye birincileri Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat oldu

Türkiye’nin en iyi modellerinin seçildiği 33. Best Model Türkiye finali önceki gece Fişekhane Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti.

Yarışmanın jüri başkanlığını kurucu başkan Erkan Özerman üstlendi. 25 kadın ve 25 erkek finalistin podyuma çıktığı yarışmada birinci Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat, ikinci Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncü Sena Küçük ve Emre Özcanan oldu.

Sena Küçük - Emre Özcanan - Erkan Özerman - Deniz Çatalbaş - Yekta Baki



Simge Tertemiz de 15 yaşındaydı



Yarışmanın birincisi Melisa İmrak’ın 15 yaşında olması, geceye damga vurdu.

Erkan Özerman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Dünyada ‘15 yaşında olduğu için yarışmaya katılamaz’ diye bir kural da engel de yok.

Simge Tertemiz de bu yarışmada 15 yaşındayken birinci olmuştu.

18 yaş altı bir yarışmacı, ailesinden noter tasdikli izin belgesi alması gerek.”

Özerman ayrıca İmrak’ın noterden alınan aile izin belgesini paylaştı.