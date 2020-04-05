3 yeni vaka daha!

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere’den 14 gün önce ülkeye gelen ve karantina otellerinde gözetim altında tutulan 3 kişide koronavirüsü tespit edildi. 3 otelde kalan ve 14 günlük gözetim sürecini dolduran gözetim altındaki kişilere test yapıldığını açıklayan bakanlık, karantina sürecinin uzatıldığını açıkladı.

Karantina süresinin tamamlayan kişilerin temas takibi çalışmalarının yapılması için karantina süresinin 1 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“3 Otelde kalan ve 2 uçakla İngiltere’den gelerek gözetim alıntında tutulan bugün ise 14 günlük gözetim sürelerini dolduran kişilere gerekli tetkikler yapılmış ve 3 pozitif vakaya rastlanmıştır.

Bu nedenle karantina süresi tamamlanan kişlerin temas takibi çalışmaları gereği 1 gün daha gözetim altında tutulmaları kararlaştırılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”