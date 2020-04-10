3 yeni pozitif vaka tespit edildi

3 yeni pozitif vaka tespit edildi
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkedeki Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son gelişmeleri aktardı...

Bakan Pilli, bugün 3 yeni pozitif vaka tespit edildiğini belirterek, tespit edilen 3 vakanın da yurtdışı kaynaklı olduğunu belirtti. 

Bugün tespit edilen pozitif vakalardan birinin, İngiltere'den geçtiğimiz günlerde gelen grupta tespit edildiğini, diğer iki vakanın ise yine İngiltere'den gelen ve bir otelde karantina süreleri devam edenler arasında tespit edildiğini ifade etti. 

Pilli, "Yurtdışından gelen uçaklar, artık çok büyük risk taşımakta. Bu uçaklar malesef derhal durdurulmalı" dedi. 

Pilli, yeni vakalarla beraber, toplam vaka sayısının 99'a yükseldiğini, toplam test sayısının ise 3 bin 890'a yükseldiğini belirtti. 

Bakan Pilli, önümüzdeki hafta testlerin arttırılması yönünde çalışmaları olacağını belirterek, "kurşun az ve düşman çoksa, kurşunu stratejik kullanmalıyız" diyerek, testlerin, maksimum fayda alacak yönde kullanılacağını kaydetti. 

Kıbrıs Postası

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