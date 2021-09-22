3 öğün sadece ‘çaysız simit’ yeseniz, aylık kuru kuruya doyma masrafınız Bin 80 TL!

KKTC’de bir simit 6 TL’ye satılıyor. Günde 3 öğünden 2 simit yiyen bir vatandaşın aylık tek başına kendisi için harcaması gereken miktar Bin TL’yi aşıyor... Üstelik bu ücrete çay dâhil değil…

Kamu çalışanlarında olduğu gibi vekil, Bakan ve Cumhurbaşkanı 6 aylık yüzde 9’u bulan HP zammını alırken; esnaf asgari ücretli ve diğer tüm ekonomik sınıflar pandemi ile mücadeleye devam ediyor.

Söz konusu ekonomik sınıflar KKTC’de bir simitin 6 TL’ye satıldığını bilmiyor.

Bir kişinin tek öğünde 2 adet simitle doyabileceği varsayılırsa, günlük 36’lik bir simit masrafı söz konusu…

Böylece günde 3 öğünden 2 simit yiyen bir vatandaşın aylık tek başına kendisi için harcaması gereken miktar Bin 80 TL…

Henüz belirlenen ve açlık sınırı altında olduğu gerekçesi ile eleştirileri devam eden Asgari ücret dikkate alınırsa söz konusu vatandaş bu öğünlerle çay da içerse aylık simit ve çayla nefes alması aylık Bin 500 TL'yi buluyor…

KAYNAK : KIBRIS POSTASI