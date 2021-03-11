3 kadın şahısın kamera görüntüsü fotoğrafına ulaşıldı

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben Türkiye'de kullanılan "Love Erdoğan" kampanyası KKTC sokaklarına da taşındı.
AK Parti Gazimağusa Gençlik Kolları Başkanı Abdulaziz Balakan, Gazimağusa'daki reklam panolarına "Love Erdoğan" yazılı afiş astırdı.
Gazimağusa’daki "Love Erdoğan" yazılı afişlerden birine şeytan anlamına gelen “diablo” yazıldı.
Söz konusu olaya ilişkin polis soruşturma başlattı.
“Diablo” yazılan afiş emare olarak alındı.
Bölgedeki kamera görüntüleri inceleniyor.