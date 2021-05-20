“3 Haziran’da Turizm Açılmazsa Tüm Sorumluluk Başbakandadır”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin pandemi sürecindeki turizm politikaları eleştirildi.

18 Mayıs tarihli Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 3 Haziran’da kontrollü bir şekilde turizmi açma kararının henüz resmi olarak karara bağlanmamasının ‘düşündürücü’ olduğu belirtilen KITSAB açıklamasında, durumun ‘vahim’ bir noktaya ilerlediği belirtildi.

“RUM TARAFI KAPILARI AÇMAKTA İSTEKLİ, KENDİ TOPLUMUMUZA AMBARGO UYGULAMAYALIM”

Rum tarafının kapıları açma konusundaki isteğine işaret edilen açıklamada, KKTC yönetiminin olumlu adım atmaması “kendi elimizle kendi toplumumuza uyguladığımız bir çeşit ambargo halini almaya başladığı anlaşılmaktadır” ifadeleriyle tanımlandı.

“TÜM YÜK TURİZM BAKANININ OMUZLARINDA”

Hükümetin turizmin açılımı konusundaki tutumu da eleştirilen açıklamada, “Hükümetin turizm açılımı hususundaki bütün yükü Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun omuzlarına bırakmış olması kabul edilebilir bir tutum değildir” ifadeleri kullanıldı.

“3 HAZİRAN’DA TURİZM AÇILMAZSA TÜM SORUMLULUK BAŞBAKANDADIR”

3 Haziran tarihinde turizmin açılmasının önemine dikkat çekilen Seyahat Acenteleri Birliği açıklamasında, gerekli adımlar atılmazsa yaşanacak olumsuzlukların başta Başbakan Ersan Saner olmak üzere hükümetin sorumluluğunda olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“18 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında turizm açılımına dair çift aşı veya çift PCR negatifliği taşıyan turistlerin 3 Haziran 2021 itibariyle ülkeye girişlerinin sağlanmasına dair kararın halen daha alınamamış olması son derece düşündürücü ve vahim bir durum halini almıştır. Diğer taraftan ülke ekonomisi ve turizmi için son derece hayati öneme haiz olan kara sınır kapılarının açılması ile ilgili siyasi kararlılık ve irade göstermesi gereken siyasi makamların bu hususta topluma liderlik yapmak yerine komitelerin ardına saklanarak açılımı ötelemeye çalıştığı gözlemlenmektedir. Kıbrıs Rum tarafının kapıların açılması hususunda ortaya koyduğu istek ve irade dikkate alındığında bu durumun kendi elimizle kendi toplumumuza uyguladığımız bir çeşit ambargo halini almaya başladığı anlaşılmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra yurttaşlarımızın turist olarak gerçekleştirecekleri yurt dışı ziyaretleri sonrasında yurda girişte uygulanacak olan kuralların ne olduğu hususu da halen daha belirsizliğini korumaktadır. Hükümetin turizm açılımı hususundaki bütün yükü Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun omuzlarına bırakmış olması kabul edilebilir bir tutum değildir.

Bu hususta Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) olarak hükümetin 3 Haziran 2021 tarihine yönelik turizm açılımı ve kara sınır kapıları hususundaki gerekli adımların ivedi olarak atılmasını talep eder yaşanan ve/veya yaşanacak tüm olumsuzluklardan başta Başbakan Sayın Ersan Saner’i ve hükümetini sorumlu tuttuğumuzu kamuoyu nezdinde tüm ilgili taraflara saygı ile duyururuz.”