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3 gün yağmur bekleniyor...

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3 gün yağmur bekleniyor...
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3 gün yağmur bekleniyor...

Meteoroloji Dairesi, üç gün sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve çarşamba parçalı bulutlu; perşembe, cuma ve cumartesi bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu; pazar parçalı, zamanla az bulutlu; pazartesi ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günü kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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