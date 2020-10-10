Kapalı Maraş’ın sahil ve kıyı şeridi ile bazı caddelerinin ziyarete açılımı Mağusa’yı hareketlendirdi.

Hayalet şehrin bir kısmının açılımının üçüncü gününde hafta sonu olması sebebi ile Kapalı Maraş ülkenin dört bir yanından yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı.

Saat 17:00 itibari ile kapılarını ziyarete kapatan Kapalı Maraş’ı bugün 3 bin 189 kişi ziyaret etti.

Kapalı Maraş’ın girişinde ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu, araç park yeri hınca hınç doldu.

Halka açılan Maraş sahilinde de hafta sonu olması nedeni de yoğunluk yaşanırken, ziyarete açık olan yollar ve caddelerde yoğunluk gözlemlendi.

Ziyaretçilerin en çok harabe yapılar dikkatini çekti. 46 yıldır kapalı halde harabeye dönen yapıların bulunduğu caddeyi ve ara sokakları dolaşan ziyaretçiler o anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Harabe yapılar belgesel severleri ve fotoğraf tutkunlarını mest etti. Birçok dükkanın yağmalanmış halleri üzüntüye neden olurken, özellikle yapıların duvarlarında bulunan tabela, o yıllara has kapı, bina yapıları ve ünlü markalara ait dükkanlar büyük ilgi gördü.

KIBRIS POSTASI