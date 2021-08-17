3 Ayrı Bölgede Hırsızlık 11 Tutuklu

KKTC'de dün üç farklı bölgede hırsızlık olayı yaşandı. Toplam 11 kişi tutuklandı.

KIRIKKALE'DE EVE GİREN HIRSIZLARDAN BİRİ ARANIYOR

Dün Kırıkkale’de Dursun SEVİNDİK’e ait ikametgaha pencerenin sineklik telini yırtarak giren ve içerisinden bir adet televizyon, bir adet cep telefonu ve bir adet müzik aleti (saz) çalan İ.T.(E-19) tutuklandı. Olayla ilgisi bulunan G.T.(E-28) ise aranıyor

HARNUP HIRSIZLARI YAKALANDI

09-14.08.2021 tarihleri arasında, Mehmetçik – Yedikonuk köyleri arasında, Candan SÖZALP’a ait tarla içerisinde bulunan 72 adet harnup ağacı üzerinden yaklaşık 1.750 kilogram ağırlığında harnup ürünü çaldığı belirlenen ve benzer suçlardan poliste tutuklu olarak bulunan R.T.(E-66), H.T.(K-59), A.T.(E-44), H.Ö.(K-41), H.T.(K-42) ve İ.K.(E-36) tespit edildi.

OTOPARKTAKİ ARAÇTAN HIRSIZLIK YAPAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

14.08.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartmana ait otopark içerisinde park halinde bulunan Ahmet ÖZAVCILAR'a ait araç içerisinden cüzdan ve cüzdan içerisindeki bulunan iki adet kimlik kartı, sürüş ehliyeti, iki adet banka kartı, üç adet USB, 200 TL ve 70 Euro nakit parayı çaldığı tespit edilen A.A.K. (E-21), O.S.R. (E-21), A.B.B. (E-25) ve O.L.J.G. (E-21) tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor