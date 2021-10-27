29 Ekim etkinlikleri kapsamında kapalı Maraş’ta bisiklet turu düzenlenecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kapalı Maraş’ta bisiklet turu düzenlenecek.

2,5 kilometrelik 1. Geleneksel Bisiklet Turu, Başbakanlık, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Gazimağusa Belediyesi, Medi Foundation, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Yaşama Sporla Bağlan Derneği, Alternatif Sporlar Derneği, Green Pedal, The Bike Academy, Medi Foundation Öğrenci Komitesi katkılarıyla 29 Ekim Cuma günü 08.30-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, Bisiklet Federasyonu, The Bike Academy ve Gren Pedal üyeleri profesyonel bisikletleriyle katılacak. Bisiklet turunda yer almak isteyenlere ise etkinlik yerinde bisiklet temin edilecek. Etkinlik için yaş sınırlaması yok.

Gazimağusa Belediyesi’nde bisiklet turuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter basın toplantısında, ülkede geçen yılın mart ayında baş gösteren pandemiyle mücadele ederken sağlıkla birlikte sporun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha idrak edildiğini kaydetti.

Salgınla birlikte kapalı alanlardaki etkinliklerin azaldığını ve açık alanların önem kazandığını vurgulayan Arter, açık alanlardaki spor etkinlikleri için altyapı hazırlamak gerektiğini söyledi.

Bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinen Arter, bu konuda ne kadar faaliyet varsa destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Arter özellikle gençleri uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak tutmak için, kültür, sanat ve spor etkinliklerine yöneltmek gerektiğini söyledi.

Arter bisiklet turu etkinliğini 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda da düzenlemeyi düşündüklerini ifade etti.

HATİPOĞLU

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, etkinliğe Komisyon olarak katkı koymaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hatipoğlu, Gazimağusa Belediyesi ile birçok etkinlik yaptıklarını kaydederek, etkinliğin her yıl yapılacak olmasından da mutluluk duyduklarını ifade etti.

KOLDAŞ

Medi Foundation Başkanı İsmet Medi Koldaş da vatandaşlar yanında KKTC’de yaşayan tüm yabancıları da bisiklet turuna davet ederek, İngilizce hitap etti.

Koldaş, etkinliğe katkı koyan tüm paydaşlara da teşekkür etti.