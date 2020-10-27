29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KKTC’DE DE TÖRENLERLE KUTLANACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş Yıldönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yarın saat 13.00’te BRT’de yapacağı konuşma ve 21 pare top atışı ile başlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda kutlanacak.

LEFKOŞA

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören, saat 09.30’da anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ve Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak.

İlk tören saat 11.00’de Zafer Anıtı önünde yapılacak. Törende anıta çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, konuşma yapılacak. Tören kortej yürüyüşüyle sona erecek.

İkinci tören ise, bu törene müteakip İsmet İnönü Bulvarı Sulu Çemberde yer alacak. Buradaki tören kortej yürüyüşü ile başlayacak ve bando konseriyle tamamlanacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı, Akdoğan ve Geçitkale’de de kutlama törenleri düzenleneceğini bildirdi. Akdoğan ve Geçitkale’de bulunan Atatürk Anıtları önünde yer alacak törenler 09.00’da başlayacak. Törenlerde, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacak.

GİRNE

Girne Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’deki Cumhuriyet Bayramı töreni, Girne Atatürk Anıtında yer alacak.

Tören, saat 09.30’da başlayacak ve protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

Girne’de saat 15.00’de ise tören yürüyüşü yapılacak. Askeri bando, tören bölüğü, mücahit/gazilerin, öğrencilerin iştirak edeceği yürüyüş Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Cad-Turgut Tahsin Sok-20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi istikametini takiben Atatürk Anıtı'na kadar yapılacak. Yürüyüş sonunda KTBK Bölge Bnd. K.hğı tarafından Atatürk Anıtı önünde bando konseri verilecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 11.00'de kutlama töreni yapılacak.

Törende, Atatürk anıtına çelenkler sunulacak, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, istiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Anıt’taki törenin sona ermesinin ardından Güzelyurt Belediyesi önüne kortej yürüyüşü yapılacak ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören şiir okunması, Kaymakamlık adına yapılacak konuşma, halk oyunları gösterisi ve resmi geçitle son bulacak.

İSKELE

İskele’deki tören saat 09.45’te Ecevit Meydanında yer alacak. Tören öncesi Bekirpaşa Lisesi önünden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosu eşliğinde Ecevit Meydanına kadar kortej yürüyüşü yapılacak.

Kortej sonrası başlayacak törende, Atatürk Anıtına çelenk sunulacak, saygı duruşu, İstiklal marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Törende, konuşmalar ve şiirler yer alacak.

Cumhuriyet Bayramı, Mehmetçik’te de Atatürk büstü önünde saat 09.30’da yapılacak törenle kutlanacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal marşı okunacak ve konuşmalar yapılacak. Tören şiirlerle tamamlanacak.

TÖREN YÜRÜYÜŞÜ VE BANDO KONSERLERİ

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılacak tören yürüyüşü ve bando konserleri programı ise şöyle:

“Lefke’de saat 09.45’de Lefke Polis Binası- Asmalı Kahve güzergahında, İskele’de saat 10.00’da İskele Belediye binası- İskele Meydanı güzergahı, Gazimağusa’da saat 11.30’da Sulu Çember- Yeni Lemar Önü güzergahı, Güzelyurt’ta saat 11.15’de Güzelyurt, Kaymakamlık Önü, Girne’de saat 15.00’de Arkın Colony Otel önünden – Atatürk Anıtı güzergahı, Lefkoşa’da saat 15.00’de Mehmet Akif Cad. Çemberi ( Dereboyu) – Barbarlık Müzesi güzergahı.”

BAZI YOLLAR TAFİĞE KAPANACAK

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, tören programı nedeniyle; 29 Ekim tarihinde, tüm ilçelerde gerçekleşecek yürüyüşler ve bando konserleri nedeniyle, belirtilen güzergâhlar tören geçişinin başlangıcından bir saat öncesinden tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacak.

Kapatılacak yollar ve zamanları şöyle:

Lefke’de, saat 09:45’de; Lefke Polis Karakolu önünden başlayarak Atatürk Caddesi ve Dr. İzzet Suphi Sokak istikametini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.

İskele’de, saat 10:00’da, İskele Belediyesi Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanında sona erecek.

Gazimağusa’da, saat 11:30’da; sulu çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek.

Güzelyurt’ta, saat 11:45’de, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak, Kurtuluş Caddesi-Ecevit Caddesi-Münür Dilaver Sokak-Ecevit Caddesi ve Turgut Özal Caddesi istikametini takiben cadde üzerinde bulunan AKM önünde sona erecek.

Girne’de, saat 15:00’de; The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak-20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek.

Lefkoşa’da, saat 15:00’de, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, Pronto Çemberinden başlayıp aynı cadde üzerinde bulunan Dereboyu AVM önünde sona erecek.

Belirtilen tarih ve saatlerde, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergâhlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.