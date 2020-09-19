26 yaşındaki Alja'fari kurtarılamadı

Ürdünlü 26 yaşındaki Yazan Omar Mohammad Alja'fari bugün 14:30 sıralarında Alagadi Halk Plajı'nın birinci kısmında denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirerek Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis genç şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayıp hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alja'fari bölgedeki şahıslar tarafından kurtarılmasının ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Öğle saatlerinden beri kurtarılmaya çalışılan 26 yaşındaki şahıs sağlıkçıların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.