25 öğrenci, 7 öğretmen pozitif

25 öğrenci, 7 öğretmen pozitif
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Okullardan yeni vaka haberleri geliyor… SESKIBRIS bugüne kadar açıklanan öğrenci ve öğretmen sayısına ulaştı. 24 öğrenci ve 6 öğretmen corona virüse yakalandı..

Bu akşam açıklanan 33 vakanın içerisinde ise SESKIBRIS’ın elde ettiği bilgilere göre bir öğretmen daha eklendi ve sayı 7’ye yükseldi.

Mustafa Çağatay İlkokulu’nda yeni vaka

Girne’deki Mustafa Çağatay İlkokulu’ndaki bir öğretmenin corona testi pozitif çıktı. Öğretmenin okul içerisinden değil dışardan virüsü kaptığı saptandı.

9 Eylül'de patlama.. 9 öğrenci, 5 öğretmen 

Sayılar incelendiği zaman en kötü durumda olan okulun 9 Eylül İlkokulu olduğu görülüyor.. Vakalar nedeniyl eğitime ara verilen okulda toplam 9 öğrenci ve 5 öğretmen coronaya yakalandı 

Temas takip ekibi söz konusu öğretmenin temaslılarını bulmaya başladı.

İşte son tablo:

Şehit Turgut Ortaokulu                 :                            1 öğrenci                                          14.12.2020

Doğa Koleji                                       :                            2 öğrenci                                          16. 12.2020

Gönyeli İlkokulu                              :                            1 öğrenci                                          17. 12.2020

Şehit Tuncer İlkokulu                     :                            1 öğrenci                                          17. 12.2020

Haydarpaşa Ticaret Lisesi             :                            1 öğrenci                                          18. 12.2020

Gönyeli İlkokulu                              :                            1 öğrenci                                          19. 12.2020

Alasya İlkokulu                                :                            2 öğrenci                                          21. 12.2020

Dikmen İlkokulu                             :                            1 öğrenci                                          21. 12.2020

Lefkoşa Türk Lisesi                         :                            1 öğrenci                                          22. 12.2020

Alasya İlkokulu                                :                            1 öğrenci                                          25. 12.2020

Değirmenlik Lisesi                          :                            1 öğrenci                                          26. 12.2020

9 Eylül İlkokulu                                :                            3 öğrenci                                          28.12.2020

9 Eylül İlkokulu                                :                            6 öğrenci                                          29.12.2020

Şehit Tuncer İlkokulu                    :                            1 öğrenci                                          29.12.2020

Gazimağusa Ticaret Lisesi            :                            1 öğrenci (karantinada oldu)       29.12.2020

19 Mayıs TMK                                 :                            1 Öğretmen                                     15. 12.2020

9 Eylül İlkokulu                                :                            4 Öğretmen                                      27.12.2020

9 Eylül İlkokulu                                :                            1 öğretmen                                     28.12.2020

Mustafa Çağatay İlkokulu             .                            1 öğretmen                                      (bu akşam açıklanan)

TOPLAM                                           :                            7 ÖĞRETMEN                                  24 ÖĞRENCİ

SES KIBRIS

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