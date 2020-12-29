25 öğrenci, 7 öğretmen pozitif

Okullardan yeni vaka haberleri geliyor… SESKIBRIS bugüne kadar açıklanan öğrenci ve öğretmen sayısına ulaştı. 24 öğrenci ve 6 öğretmen corona virüse yakalandı..

Bu akşam açıklanan 33 vakanın içerisinde ise SESKIBRIS’ın elde ettiği bilgilere göre bir öğretmen daha eklendi ve sayı 7’ye yükseldi.

Mustafa Çağatay İlkokulu’nda yeni vaka

Girne’deki Mustafa Çağatay İlkokulu’ndaki bir öğretmenin corona testi pozitif çıktı. Öğretmenin okul içerisinden değil dışardan virüsü kaptığı saptandı.

9 Eylül'de patlama.. 9 öğrenci, 5 öğretmen

Sayılar incelendiği zaman en kötü durumda olan okulun 9 Eylül İlkokulu olduğu görülüyor.. Vakalar nedeniyl eğitime ara verilen okulda toplam 9 öğrenci ve 5 öğretmen coronaya yakalandı

Temas takip ekibi söz konusu öğretmenin temaslılarını bulmaya başladı.

İşte son tablo:

Şehit Turgut Ortaokulu : 1 öğrenci 14.12.2020

Doğa Koleji : 2 öğrenci 16. 12.2020

Gönyeli İlkokulu : 1 öğrenci 17. 12.2020

Şehit Tuncer İlkokulu : 1 öğrenci 17. 12.2020

Haydarpaşa Ticaret Lisesi : 1 öğrenci 18. 12.2020

Gönyeli İlkokulu : 1 öğrenci 19. 12.2020

Alasya İlkokulu : 2 öğrenci 21. 12.2020

Dikmen İlkokulu : 1 öğrenci 21. 12.2020

Lefkoşa Türk Lisesi : 1 öğrenci 22. 12.2020

Alasya İlkokulu : 1 öğrenci 25. 12.2020

Değirmenlik Lisesi : 1 öğrenci 26. 12.2020

9 Eylül İlkokulu : 3 öğrenci 28.12.2020

9 Eylül İlkokulu : 6 öğrenci 29.12.2020

Şehit Tuncer İlkokulu : 1 öğrenci 29.12.2020

Gazimağusa Ticaret Lisesi : 1 öğrenci (karantinada oldu) 29.12.2020

19 Mayıs TMK : 1 Öğretmen 15. 12.2020

9 Eylül İlkokulu : 4 Öğretmen 27.12.2020

9 Eylül İlkokulu : 1 öğretmen 28.12.2020

Mustafa Çağatay İlkokulu . 1 öğretmen (bu akşam açıklanan)

TOPLAM : 7 ÖĞRETMEN 24 ÖĞRENCİ

SES KIBRIS