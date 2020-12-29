25 öğrenci, 7 öğretmen pozitif

Okullardan yeni vaka haberleri geliyor… SESKIBRIS bugüne kadar açıklanan öğrenci ve öğretmen sayısına ulaştı. 24 öğrenci ve 6 öğretmen corona virüse yakalandı..
Bu akşam açıklanan 33 vakanın içerisinde ise SESKIBRIS’ın elde ettiği bilgilere göre bir öğretmen daha eklendi ve sayı 7’ye yükseldi.
Mustafa Çağatay İlkokulu’nda yeni vaka
Girne’deki Mustafa Çağatay İlkokulu’ndaki bir öğretmenin corona testi pozitif çıktı. Öğretmenin okul içerisinden değil dışardan virüsü kaptığı saptandı.
9 Eylül'de patlama.. 9 öğrenci, 5 öğretmen
Sayılar incelendiği zaman en kötü durumda olan okulun 9 Eylül İlkokulu olduğu görülüyor.. Vakalar nedeniyl eğitime ara verilen okulda toplam 9 öğrenci ve 5 öğretmen coronaya yakalandı
Temas takip ekibi söz konusu öğretmenin temaslılarını bulmaya başladı.
İşte son tablo:
Şehit Turgut Ortaokulu : 1 öğrenci 14.12.2020
Doğa Koleji : 2 öğrenci 16. 12.2020
Gönyeli İlkokulu : 1 öğrenci 17. 12.2020
Şehit Tuncer İlkokulu : 1 öğrenci 17. 12.2020
Haydarpaşa Ticaret Lisesi : 1 öğrenci 18. 12.2020
Gönyeli İlkokulu : 1 öğrenci 19. 12.2020
Alasya İlkokulu : 2 öğrenci 21. 12.2020
Dikmen İlkokulu : 1 öğrenci 21. 12.2020
Lefkoşa Türk Lisesi : 1 öğrenci 22. 12.2020
Alasya İlkokulu : 1 öğrenci 25. 12.2020
Değirmenlik Lisesi : 1 öğrenci 26. 12.2020
9 Eylül İlkokulu : 3 öğrenci 28.12.2020
9 Eylül İlkokulu : 6 öğrenci 29.12.2020
Şehit Tuncer İlkokulu : 1 öğrenci 29.12.2020
Gazimağusa Ticaret Lisesi : 1 öğrenci (karantinada oldu) 29.12.2020
19 Mayıs TMK : 1 Öğretmen 15. 12.2020
9 Eylül İlkokulu : 4 Öğretmen 27.12.2020
9 Eylül İlkokulu : 1 öğretmen 28.12.2020
Mustafa Çağatay İlkokulu . 1 öğretmen (bu akşam açıklanan)
TOPLAM : 7 ÖĞRETMEN 24 ÖĞRENCİ
SES KIBRIS