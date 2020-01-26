232 Promil alkollü sürücü yıktı geçti...

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18:00 sıralarında, İskele - Karpaz Anayolu üzerinde meydana geldi. Salim Kuruağaç (E-42), 232 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JG 720 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Diner Yağ Fabrikası yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Salim Kuruağaç tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.



