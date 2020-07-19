23 yaşındaki Hamza Baş kazada yaralandı

Gazimağusa-Karpaz anayolu'nda 17 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Hami Baş yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 08.00 sıralarında,Gazimağusa-Karpaz anayolu 22-23’üncü kilometreleri arasında Hami Baş (E-23) yönetimindeki RJ 575 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla atması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(PGM)