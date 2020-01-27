22 Metrelik Kuyuya Düşen Haritacıyı Sivil Savunma Ekipleri Ve İtfaiye Kurtardı

22 Metrelik Kuyuya Düşen Haritacıyı Sivil Savunma Ekipleri Ve İtfaiye Kurtardı
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Girne-Alsancak bölgesinde arazide ölçüm yaparken 22 metre derinliğindeki kuyuya düşen Adnan Çetintaş (E-27), Sivil Savunma ekipleri ve İtfaiye tarafından kurtarıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saat 09.45 sıralarında gerçekleşen olayda,  Girne - Alsancak çevre yolunun güneyindeki dağlık arazide Nuzi Haritacılık isimli şirkette çalışan Adnan Çetintaş, arazi ölçümü yaptığı sırada bölgede bulunan üzeri otlarla kapalı yaklaşık 22 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralandı.

Çetintaş, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri tarafından düştüğü kuyudan çıkarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çetintaş’ın tedavisi sürüyor.

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