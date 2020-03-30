215 kişiye dava okundu

215 kişiye dava okundu
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Dünyada olduğu gibi ülkede de etkisini gösteren corona virüs Covid-19 salgınına karşı tedbirler her geçen gün arttırılıyor. Salgının önüne geçmek amacı ile 22 Mart tarihinde Bakanlar Kurulu’nun aldığı ‘kısmi sokağa çıkma’ yasağı kararı ise 5 Nisan tarihine kadar devam ediyor.

Alınan kararın ardından sokağa inen polis, 22-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde, kısmi sokağa çıkma yasağına uymayarak izinsiz bir şekilde dışarıda olduğu tespit edilen toplam 215 kişiye dava okundu

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