2020’de gelirleri arttı

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs salgını nedeniyle tüketim mallarında büyük düşüşler yaşanırken, tütün ve sigara satışı Mart ve Nisan aylarında yükseldi.

Retail Zoom araştırma grubu tarafından hazırlanan rapora göre, kapanma sırasında tütün satışı yüzde 28, sigara satışları ise yüzde 12 arttı.

Ani yükselişin arkasındaki nedenlerden birinin, Rum hükümetinin kapanma döneminde koronavirüs salgınına karşı bir önlem olarak kuzeydeki tüm kontrol noktalarını kapatma kararıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Sigara için kuzeye geçiyorlar

Kıbrıslı Rumların daha ucuza tütün ve sigara satın almak için düzenli olarak kuzeye geçtiği ancak sınır kapıları kapalı olduğu dönemde Güney’den alışveriş yaptıkları belirtildi.

2020’de gelirler arttı

Rapor, Şubat ayı başında sigara satışlarının 23 milyon Euro’ya ulaştığını ve bu rakamın Mayıs sonunda 28 milyon Euro’ya yükseldiğini gösteriyor.

Aynı dönemde tütün satışı da 3 milyon Euro’dan 4,5 milyon Euro’ya yükseldi.

Raporda, Kıbrıs'taki tütün pazarının son 12 ayda toplam değeri 344 milyon Euro’ya ulaştığı belirtiliyor.

2019’da, 28 milyon Euro gelir kaybetti

2019'da Güney Kıbrıs'taki yasadışı tütün pazarı, toplam satışların yüzde 14,3'ünü oluşturuyordu.

Bu rakam bugüne kadar kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Devlet, 2018'de 16 milyon Euro, 2019’da 28 milyon Euro gelir kaybetti.

2019’da kaçak sigara yüzde 70 artmıştı

Güney Kıbrıs’ta kaçak sigara oranının 2019'da, 2018'e göre yüzde 70 arttığı tespit edildi.

2 bin 482 tütün ürününe el konuldu

2019 yılında Rum Gümrük Departmanı 17 binden fazla sigara, 440 kilo gevşek tütün, 465 kilo tütün ve 2 bin 400'ün üzerinde puro dahil olmak üzere 2 bin 482 tütün ürününe el koydu.

Kaynak: Philinews

Çeviri: Ziya NASIFOĞLU