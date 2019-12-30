2019 esnaf için çok zor geçti!

2019 yılından çıkılmasına artık bir gün kaldı. Geçen 364 günün değerlendirmesini ise ülkedeki lokomotif sektörlerin temsilcileri Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne yaptı. Hepsinin ortak derdi ise siyasi iradenin kendi sektörlerine verdiği desteğin yetersiz olmasıydı. 2020 yılı için fazla ümitli olamayan sektör temsilcileri yine de umutlarının yeni yılda yeşermesini bekliyor.

“2019 Esnaf İçin Çok Zor Geçti”

Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu, “2019 yılı esnaf ve zanaatkarlar için çok zor geçti. 2020 yılı da böyle geçerse o da çok kötü geçmiş olacak. Siyasilerden beklediğimiz çok şey var. Bakanlığa sordum bir çok araç, vergisini ödeyemediğinden dolayı kayıttan düşmüş. Milletin cebinde, onu ödeyecek parası bile yok. Esnaf berbat durumda. Herkes şu anda sigortalardan çıkacak affı bekliyor. Bazıları af çıkıyor diye kızıyor ama esnaf şu anda bunu bekliyor. Çünkü esnaf kirasını, elektriğini, vergisini nasıl ödesin? Şu anda evine ancak ekmek götürüyor. Bu sebepten dolayı da araç kayıt, sigorta gibi vergiler kalıyor. İnşallah hükümet 2020 için önlem alır da bu sorunları yeni yılda görmeyiz.” dedi.

“Güney’den Gelişler Nedeniyle Fiyatlar Artacak”

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de, “2019 yılı destekler açısından bizi zorlayan bir yıldı. Zaten 2018 yılında geçen bütçede bunu söylemiştik. Yaşadığımız döviz krizi ile birlikte sadece hububat üreticisi değil tüm tarım sektörünün zor günler geçirdiğini zaten hükümet edenler de biliyor. Yağışlar açısından olgun ve bereketli bir yıl olması, üreticiyi bir nebze olsun toparlamıştır. Tarımda en önemli 3 unsur, tohum, toprak ve sudur. Biz hükümete 2020 yılının tarımda atak yılı olması gerektiğini söyledik. Bütçe yapılırken bunlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Ülkemizde gıda üretiminin artırılması gerekmektedir. Dövizdeki farktan dolayı Güney’den gelip alışveriş yapanlar buradaki fiyatları tetikleyecektir. O yüzden muhakkak üretimi artırmak zorundayız. Buna bağlı olarak desteklerin de yeniden gözden geçirilerek sağlanmasını istedik. Maalesef bu yönde adım atılmadı. Hükümet 190 Milyon TL ile 2020 yılını geçirmeyi hedefliyor. Bu bizim için yeterli değildir. Bu bağlamda hükümetin gerekli adımları gözden geçirerek yeniden atmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“2019 Yılında Hayvancılık Sınıfta Kaldı”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları da, “2019 yılı hayvancı ve çiftçi açısından verimli bir yıl oldu. Ancak tarım bütçesinin yetersizliğinden dolayı yapılabilecekler yapılamadı. 2019 yılında ayrılan bütçe 2020 yılında da çok fazla değişmedi. 2019 bütçesi ile hayvancılık gelişmedi ve sınıfta kaldı. Hayvan sayısı düştü. Et fiyatları üretimin azalmasından dolayı yükseldi. Yine de üretici açısından 2018 yılına göre 2019 daha verimli geçti. Ülkede her yıl görülmekte olan sütte azalma, bu sene maliyetlerden dolayı %30 civarındaydı. Bu da ülkede ciddi bir tarım politikası olmamasından dolayıdır. İnşallah bunları 2020 yılında yaşamayız.” diye konuştu.

“Turizmin Değerini Gözümüzde Artırırken Uygulamada Bunun Hakkını Veremiyoruz”

Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkanı Fethi Özboğaç da, “2019 yılı stabil geçti. Avrupa pazarında kan kaybı yaşadık. Turizmin ihtiyacı sürdürülebilir politikalardır. Bunun sıkıntılarını sürekli yaşıyoruz. 40 yılda 40 değişik hükümet ve bakan gördük. Artık devletin, yasa yapıcıların turizmi gerçekten lokomotif yere oturtup her alanıyla öncelik vermesi gerekir. Halen daha dijital pazarlama platformumuzun olmayışı büyük eksikliktir. Yapılacak çok şey var ama bunu halen bir sisteme oturtamadık. Turizmci önünü görmek ister. Bizim arzumuz önümüzü görüp yatırım yapmaktır. 2020 pazarlama çalışmalarıyla ilgili muammalar vardır. Turizmin değerini gözümüzde artırırken uygulamada bunun hakkını veremiyoruz.” ifadelerini kullandı.