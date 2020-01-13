201 Promil Alkollü Sürücü Önüne Ne Geldiyse Çarptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bu akşam saat 18.00 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

201 promil alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen sürücü Hasan Reyhan (43), FF 233 plakalı aracıyla seyrederken aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu önünde seyreden Okan Ersagun (59) yönetimindeki MN 578 plakalı kamyoneti solundan geçtiği sırada araca çarptı.

Çarpmanın ardından savrulan FF 233 plakalı araç, yoldan çıktı ve elektrik direğine çarptı.

Hızını alamayan FF 233 plakalı araç, bu kez de bir işyerinin önünde park halinde bulunan iki araca hasar verdi.

Yoluna devam eden FF 233 plakalı araç, kaza mahallinde yaklaşık 250 metre sonra durabildi.

Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor