200'e ramak kaldı

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200'e ramak kaldı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.649 olup, 178'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 110 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 178 kişi ise yerel vakadır. 

71 kişi Lefkoşa, 66 kişi Girne, 36 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-14/ Alayköy-2 / Gönyeli-10/ K.Kaymaklı-9/ Akıncılar-4/ Marmara-2/ Yenişehir-3/ Kızılbaş-2/ Hamitköy-3/ Surlariçi-4/ Haspolat-2/ Kumsal-1/ Marmara-2/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5/ Metehan-1/ Yenikent-2 

Girne 

Girne Merkez-27/ Taşkent-1/ Alsancak-10/ Esentepe-3/ Tepebaşı-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Ozanköy-1/ Yukarı Girne-6/ Çatalköy-2/ Lapta-11 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-11/ Tuzla-2/ Maraş-3/ Dörtyol-1/ Güvercinlik-1/ Tirmen-1/ Dumlupınar-2/ Tatlısu-3/ Beyarmudu-1/ Çanakkale-1/ Baykal-1/ Karakol-1/ Vadili-2/ Surlariçi-1/ Sakarya-5 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

Lefke 

Lefke Merkez-1/ Bağlıköy-1/ Bostancı-1 

13 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.649       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 178     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 110     

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.158.646 

Toplam Vaka Sayısı: 13.322 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.431 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1849 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1667 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 120 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3782  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 495
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 321  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2798 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 35.451

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