200'e Bir kaldı

banner32

200'e Bir kaldı
banner23

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.741 olup, 185'i yerel 199 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 105 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 185 kişi ise yerel vakadır. 

70 kişi Lefkoşa, 56 kişi Girne, 48 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 4 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-15 / Gönyeli-12/ K.Kaymaklı-5/ Yenikent-2/ Taşkınköy-4/ Dereboyu-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Balıkesir-3/ Çağlayan-1/ Metehan-1/ Değirmenlik-3/ Akıncılar-1/ Hamitköy-1/ Surlariçi-1/ Göçmenköy-6/ Köşklüçiftlik-2/ Ortaköy-11 

Girne 

Girne Merkez-26/ Akçiçek Köyü-1/ Boğazköy-1/ Zeytinlik-1/ Çamlıbel-1/ Alsancak-10/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-7/ Ozanköy-1/ Çatalköy-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-16/Çayönü Ķöyü-2 / Sakarya-4/ Tuzla-2/ Tirmen-2/ Karakol-4/ Baykal-1/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-2 / Dörtyol-1/ Anadolu-1/ Maraş-7/ Köprü Köyü-1/ Geçitkale-1/ Yeniboğaziçi-2 

İskele 

İskele Merkez-2/ Sınırüstü-1/ Gelincik Köyü-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2/ Aydınköy-1/ Serhatköy-1 

Lefke 

Yeşilyurt-3 

16 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.741       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 199   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13 

Yerel Vaka Sayısı: 185     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.205.629  

Toplam Vaka Sayısı: 13.861 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.908 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1909 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1668 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 164 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 44    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4652 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 650
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 494 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2961 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 36.528

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
Aziz Nesin'lik olay!
Aziz Nesin'lik olay!
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18