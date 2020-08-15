2 vaka birisi trafik polisi!

Dün Yenierenköy bölgesinde tespit edilen iki yerel pozitif vakanın ardından bugün de İskele bölgesinde 2 yeni yerel pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi.

Kıbrıs Postası muhabirinin elde ettiği bilgilere göre pozitif vakalardan biri, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde çalışan bir polis.

Söz konusu polisin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, tedbir amaçlı müdürlükte görev yapan tüm polislere test yapıldığı ve ülke genelindeki müdürlüklerde virüse karşı alınan önlemlerin arttırıldığı öğrenildi.

Öte yandan yine İskele’deki bir sitede yaşayan yurtdışı bağlantılı bir şahsın pozitif olduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı temaslı takip ekipleri, her iki vakayla ilgili temaslı takip çalışmalarını sürdürüyor…

Kaynak: Kıbrıs Postası